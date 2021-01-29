У США винайшли біосенсор для діагностики Covid-19

Вчені Вашингтонського університету міста Сіетл (США) розробили новий спосіб виявлення білків, з яких складається вірус SARS-CoV-2, а також антитіл проти нього.

— Вони розробили біосенсори на основі білків, які світяться під час змішування з компонентами вірусу або специфічними антитілами, – наголошується у прес-релізі.

Наразі для діагностики Covid-19 більшість лабораторій використовують метод ПЛР, що вимагає спеціалізованого персоналу та обладнання.

Дослідників на чолі з професором хімії та біохімії та директором Інституту дизайну білків у медичній школі Вашингтонського університету Девідом Бейкером розробили білкові конструкції, які розпізнають певні молекули на поверхні вірусу або антитіла, зв’язуються з ними, а потім випромінюють світло в результаті біохімічної реакції.

Вчені встановили, що ці сенсори не реагують на інші антитіла, які також можуть бути у крові, навіть ті, що спрямовані на інші віруси. Це унеможливлює хибний результат тесту.

— Ми показали в лабораторії, що ці нові сенсори можуть легко виявляти вірусні білки або антитіла в імітованій носовій рідині або донорській сироватці. Наша наступна мета – забезпечити їхнє надійне використання у діагностичних цілях, – сказав Бейкер.

Дослідники вважають, що аналогічні біосенсори можуть розробити для виявлення таких білків як Her2 (рак грудей) та Bcl-2 (лімфоми та деякі інші захворювання), а також бактеріальний токсин і антитіла, націлені на вірус гепатиту В.

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У Відні створили перше 3D-фото коронавірусу

Фахівці австрійської компанії Nanographics з Відня вперше зробили тривимірну фотографію коронавірусу SARS-CoV-2. Досі використовували лише зображення комп’ютерної моделі вірусу.

Для створення 3D-знімку австрійські вчені використали дані своїх колег із університету Цінхуа, що у Пекіні.

Джерело: Nature