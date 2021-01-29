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Анастасія Дячкіна |

Японія передумала ув’язнювати хворих на Covid-19 за відмову у госпіталізації

Японія відмовилася від ідеї ув’язнювати інфікованих Covid-19 людей за незгоду на госпіталізацію.

Японія передумала ув’язнювати хворих на Covid-19 за відмову у госпіталізації

План передбачав внесення правової поправки в чинний закон, яка дозволила б призначити тюремне ув’язнення терміном до одного року або штраф до 1 мільйона ієн ($9 500) для пацієнтів, які відмовляються від госпіталізації.

Правляча партія також хотіла запровадити штраф в розмірі до 500 тис. ієн ($4 750) для осіб, які відмовляються підкорятися опитуванням органів охорони здоров’я.

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Згідно з новою угодою між правлячою і основної опозиційної партією, пацієнтів з Covid-19, які відмовляються від госпіталізації, можуть оштрафувати на суму до 500 тис. ієн, а тих, хто не дотримується опитування чиновників охорони здоров’я, можуть оштрафувати до 300 тис. ієн.

Наразі в Японії залишається понад 60 тис. активних випадків перебігу коронавірусу. Від початку пандемії хвороба забрала більше ніж 5 361 життя.

Джерело: Сіньхуа

Фото: Depositphotos

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