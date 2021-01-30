Статистика коронавірусу в світі на вечір 30 січня свідчить про 101 406 059 інфікованих. За останні 24 години зафіксували ще 562 тисячі хворих.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 191 898 людей, за добу – 15 129.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 25 512 197;

Індія – 10 733 131;

Бразилія – 9 058 687;

Росія – 3 813 048;

Велика Британія – 3 743 738.

Країни з найбільшим приростом за добу:

США – 158 153;

Бразилія – 61 811;

Велика Британія – 28 680;

Франція – 23 347;

Росія – 19 238.

У загальному рейтингу за кількість хворих Україна займає 17 місце – між Іраном і Перу.

Коронавірус в Україні

Станом на 30 січня в Україні підтвердили 1 216 278 випадків коронавірусу. За останню добу – 4 685 нових хворих.

За добу померло 149 людей, за час пандемії – 22 628. Водночас одужало за день 11 317 осіб, загалом – 1 014 658 українців.

Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях.