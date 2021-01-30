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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Понад 101 млн хворих та 2 млн смертей: коронавірус у світі 30 січня

Статистика коронавірусу в світі на вечір 30 січня свідчить про 101 406 059 інфікованих. За останні 24 години зафіксували ще 562 тисячі хворих.

коронавірус у світі

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 191 898 людей, за добу – 15 129.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 25 512 197;
  • Індія – 10 733 131;
  • Бразилія – 9 058 687;
  • Росія – 3 813 048;
  • Велика Британія – 3 743 738.
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Країни з найбільшим приростом за добу: 

  • США – 158 153;
  • Бразилія – 61 811;
  • Велика Британія – 28 680;
  • Франція – 23 347;
  • Росія – 19 238.

У загальному рейтингу за кількість хворих Україна займає 17 місце – між Іраном і Перу.

Коронавірус в Україні

Станом на 30 січня в Україні підтвердили 1 216 278 випадків коронавірусу. За останню добу – 4 685 нових хворих.

За добу померло 149 людей, за час пандемії – 22 628. Водночас одужало за день 11 317 осіб, загалом – 1 014 658 українців.

Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Фото: Depositphotos

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