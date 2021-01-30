Протягом січня у Великій Британії щодня від коронавірусу помирали близько 1 тис. людей. Це зробило його найбільш смертоносним місяцем пандемії.

У суботу, 30 січня, була річниця першої смерті від Covid-19 у Великій Британії.

З 1 до 28 січня 2021 року у Великій Британії померла 28 171 людина. Попередню максимальну кількість загиблих протягом місяця зафіксували в квітні 2020 року, у розпал першої хвилі пандемії – 24 070 смертей.

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Через рік після того, як сталася перша смерть від коронавірусу, загальна кількість загиблих перевищила 120 тисяч.

Професор нейробіології в Університетському коледжі Лондона Карл Фрістон сказав, що загальна кількість смертей, ймовірно, набагато перевищить ту, яка була під час першої хвилі.

29 січня Велика Британія вирішила заборонити найзавантаженіший у світі міжнародний повітряний рейс Дубай – Лондон. Також країна припинила авіасполучення з Руандою та Бурунді.

Уряд Великої Британії закрив повітряні маршрути тому, що він побоюється поширення нового штаму коронавірусу, який прийшов із Південно-Африканської Республіки.