У США запроваджують масковий режим на усіх видах транспорту через Covid-19

У США запроваджують обов’язкове використання масок практично у всіх видах громадського транспорту.
Наказ випустив Центр США з контролю і профілактики захворювань (анг. CDC). Документ набере чинності з 2 лютого.
Згідно з наказом, пасажири літаків, кораблів, поїздів, метро, автобусів, таксі повинні носити маски.
Крім того, Президент Джо Байден 21 січня наказав державним органам запровадити негайні заходи, щоб люди використовували маски в аеропортах, на комерційних літаках, поїздах та морських суднах загального користування.
– Використання масок на наших транспортних системах захистить американців і вселить упевненість в тому, що ми знову зможемо безпечно подорожувати навіть під час цієї пандемії, – зазначили у наказі CDC.
В агентстві також наголосили, що відмова від носіння маски стане порушенням федерального закону, що може полегшити виконання вимог бортпровідниками і іншими особами. Люди, які порушуватимуть наказ, можуть зіткнутися з кримінальним покаранням. Однак цивільні санкції розглядаються як більш вірогідні.
До слова, в США почали діяти нові вимоги для в’їзду іноземців під час пандемії. Правила стосуються усіх туристів, які найближчим часом планують політ до США, незалежно від громадянства.
Головним у списку нових правил залишається негативний тест на Covid-19, який повинен бути зроблений не раніше, ніж 72 години до подорожі.
Детальне пояснення нових вимог для в’їзду іноземних пасажирів надали в посольстві України в США.
Джерело: CDC