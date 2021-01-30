Країни, які налагодили постачання вакцин проти коронавірусу і активно проводять щеплення своїм громадянам, мають допомогти державам, у яких з цим виникли проблеми. У цьому питанні повна імунізація лише свого населення не має бути пріоритетом.

Таку заяву зробила представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Маргарет Гарріс.

– Якщо ви просто вакцинуєте своє населення, а потім спокійно чекаєте, вважаючи, що все добре, то з економічної точки зору це не спрацює, – уточнила Маргарет Гарріс.

На думку представника ВООЗ, допомога іншим країнам буде правильним кроком з боку економіки та моралі.

Вакцинація проти коронавірусу

У ВООЗ попередили, що коронавірус може продовжити поширюватися на планеті, навіть після проведення масової вакцинації.

На думку фахівців організації, вірус не вийде перемогти у 2021 році.

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Джерело: ВВС, Інтерфакс-Україна