Коронавірус продовжує поширюватися світом. Згідно з даними ВООЗ, станом на 30 січня у світі зафіксували 101,5 млн випадків зараження Covid-19. Від ускладнень, які спричинив коронавірус, померли 2,1 млн жителів планети.

Факти ICTV підготували головні новини про коронавірус 30 січня.

Коронавірус в Україні

Станом на 30 січня в Україні за добу підтвердили 4 685 випадків інфікування. За весь час пандемії захворіло 1 211 593 українців.

За добу померло 149 людей, за час пандемії – 22 628. Водночас одужало за день 11 317 осіб, загалом – 1 014 658 українців.

Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначає, що вакцинація може початися в Україні 15 лютого. Щеплюватися будуть і ті люди, які перехворіли на коронавірус.

Також він зазначив, що першими щеплюватимуть працівників мобільних бригад і медиків вакциною Pfizer (в рамках програми COVAX).

Коронавірус у світі

За даними ВООЗ, лідерами за кількістю хворих на Covid-19 є США (25,3 млн), Індія (10,7 млн) та Бразилія (8,9 млн).

В Угорщині дозволили застосування китайської вакцини Sinopharm. Таким чином, ця країна стала першою в Євросоюзі, яка офіційно дозволила застосувати на своїй території китайську вакцину від коронавірусу.

Франція закриває кордони для мандрівників з країн, які не є членами Європейського Союзу. Виїзд і в’їзд з країн поза межами блоку буде залежати від тесту на коронавірус. Також в країні зачиняють усі непродовольчі ТЦ площею понад 20 тис. кв/м, а компаніям радять перевести працівників за можливістю на віддалений режим.

В’єтнам схвалив свою першу вакцину проти Covid-19 компанії AstraZeneca.

У Чехії заборонили в’їзд в країну для іноземців. Рішення ухвалили через пандемію Covid-19 і буде діяти з 30 січня. Забороняється в’їзд зі всіх країн, незалежно від того, в якій зоні країна знаходиться – зеленій, помаранчевій або червоній.

У США вводять обов’язкове використання масок практично у всіх видах громадського транспорту. Згідно з наказом, пасажири літаків, кораблів, поїздів, метро, автобусів, таксі повинні носити маски.