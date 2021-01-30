У Японії жінка протримала тіло своєї мертвої матері 10 років у морозильній камері.
Страшну знахідку виявила прибиральниця після того, як місцева мешканка змушена була виїхати через несплату оренди.
48-річна жінка розповіла, що заховала тіло до камери ще 10 років тому, оскільки не хотіла полишати будинок у Токіо, у якому вони жили.
Водночас правоохоронці не виявили пошкоджень на тілі мертвої жінки. Поки вони не змогли встановити точний час і причину смерті.
Тіло мертвої було зігнуте до розмірів морозильної камери.
Жінку затримали і заарештували.
У Японії вирішили стратити вбивцю
У Японії до смертної кари засудили чоловіка, який вбив дев’ять осіб.
Майже всі його жертви – жінки, одній з них було лише 15 років.
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