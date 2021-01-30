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Людмила Грубнік |

Зігнула тіло до розмірів морозилки: у Японії жінка 10 років зберігала мертву матір

У Японії жінка протримала тіло своєї мертвої матері 10 років у морозильній камері.

Холодильник

Страшну знахідку виявила прибиральниця після того, як місцева мешканка змушена була виїхати через несплату оренди.

48-річна жінка розповіла, що заховала тіло до камери ще 10 років тому, оскільки не хотіла полишати будинок у Токіо, у якому вони жили.

Водночас правоохоронці не виявили пошкоджень на тілі мертвої жінки. Поки вони не змогли встановити точний час і причину смерті.

Тіло мертвої було зігнуте до розмірів морозильної камери.

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Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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