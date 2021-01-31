AstraZeneca поставить у ЄС додаткові 9 млн доз вакцини від Covid-19

Британсько-шведська компанія AstraZeneca поставить в Євросоюз 9 млн додаткових доз вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року.
Про це повідомила у Twitter глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
За її словами, у першій партії буде 40 млн доз препарату.
Більш того, поставки розпочнуться на тиждень запланованого терміну.
Компанія також розширить свої виробничі потужності в Європі.
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