Юлію Навальну після затримання на акції на підтримку її чоловіка – російського опозиціонера Олексія Навального – увечері 31 січня відпустили додому.
У московській поліції склали адміністративний протокол про участь в неузгодженої акції, розповіла її адвокат Світлана Давидова.
За її словами, протокол розгляне у понеділок Щербинский суд Москви.
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31 січня майже в 150 містах РФ пройшли мітинги з вимогою звільнити Олексія Навального.
Поліція затримала на акціях протесту близько 4,5 тис. людей, зокрема дружину опозиціонера Юлію Навальну.
Російські силовики застосували проти мітингувальників газ і електрошокери.
Фото: Юлия Навальная