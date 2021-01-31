Юлію Навальну після затримання на акції на підтримку її чоловіка – російського опозиціонера Олексія Навального – увечері 31 січня відпустили додому.

У московській поліції склали адміністративний протокол про участь в неузгодженої акції, розповіла її адвокат Світлана Давидова.

За її словами, протокол розгляне у понеділок Щербинский суд Москви.

31 січня майже в 150 містах РФ пройшли мітинги з вимогою звільнити Олексія Навального.

Поліція затримала на акціях протесту близько 4,5 тис. людей, зокрема дружину опозиціонера Юлію Навальну.

Російські силовики застосували проти мітингувальників газ і електрошокери.

Фото: Юлия Навальная