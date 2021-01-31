Ізраїль передасть вакцину від коронавірусу палестинцям в Секторі Газа

Вперше з початку вакцинації Ізраїль передасть 5 тис. доз препаратів Pfizer та Moderna для палестинців.

Про це заявили у міністерстві оборони Ізраїлю. Палестинські чиновники пропозицію поки не коментували.

Йдеться про палестинське населення, яке проживає в Секторі Газа та на окупованому Західному березі Йордану.

До цього ізраїльська кампанія вакцинації включала лише тих арабських громадян Ізраїлю та палестинців, які проживають у анексованому східному Єрусалимі.

За останніми даними МОЗ Ізраїлю, першу дозу вакцини від коронавірусу отримала уже третина всього населення країни.

Позиція ВООЗ

ВООЗ та ООН неодноразово критикували ізраїльську владу через “вибірковість” вакцинації від коронавірусу.

Правозахисні організації заявили, що Ізраїль має захищати та підтримувати добробут палестинців.

Натомість офіційний Тель-Авів заперечив цей аргумент: згідно з тимчасовими мирними угодами 1990-х років, Ізраїль не зобов’язаний забезпечувати палестинців на рівні з громадянами країни.

У МОЗ також зазначили, що жодних запитів про допомогу з вакцинацією з боку палестинців не надходило.