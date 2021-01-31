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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Ізраїль передасть вакцину від коронавірусу палестинцям в Секторі Газа

Вперше з початку вакцинації Ізраїль передасть 5 тис. доз препаратів Pfizer та Moderna для палестинців.

Ізраїль передасть вакцину від коронавірусу палестинцям в Секторі Газа

Про це заявили у міністерстві оборони Ізраїлю. Палестинські чиновники пропозицію поки не коментували.

Йдеться про палестинське населення, яке проживає в Секторі Газа та на окупованому Західному березі Йордану.

До цього ізраїльська кампанія вакцинації включала лише тих арабських громадян Ізраїлю та палестинців, які проживають у анексованому східному Єрусалимі.

За останніми даними МОЗ Ізраїлю, першу дозу вакцини від коронавірусу отримала уже третина всього населення країни.

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Позиція ВООЗ

ВООЗ та ООН неодноразово критикували ізраїльську владу через “вибірковість” вакцинації від коронавірусу.

Правозахисні організації заявили, що Ізраїль має захищати та підтримувати добробут палестинців.

Натомість офіційний Тель-Авів заперечив цей аргумент: згідно з тимчасовими мирними угодами 1990-х років, Ізраїль не зобов’язаний забезпечувати палестинців на рівні з громадянами країни.

У МОЗ також зазначили, що жодних запитів про допомогу з вакцинацією з боку палестинців не надходило.

Джерело: AP

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