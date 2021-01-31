PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Валентина Летяк |

Півмільйона нових хворих: коронавірус у світі 31 січня

102 083 344 інфікованих – така статистика поширення коронавірусу в світі станом на вечір 31 січня.

коронавірус, карантин

За останній день ще 501 930 жителів планети здали позитивний тест на Covid-19.

Водночас померло внаслідок ускладнень інфекції 11 986 хворих, а за весь час – 2 209 195.

Читайте
Ізраїль передасть вакцину від коронавірусу палестинцям в Секторі Газа

Де найбільше випадків інфікування коронавірусом:

  • США – 25 676 612;
  • Індія – 10 746 183;
  • Бразилія – ​​9 118 513;
  • Росія – 3 850 439;
  • Велика Британія – 3 743 738.

Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:

  • США – 433 173;
  • Бразилія – ​​222 666;
  • Мексика – 156 579
  • Індія – 154 274;
  • Велика Британія – 103 126.

Коронавірус в Україні

31 січня в Україні виявили 3 177 нових випадків коронавірусу, а загалом з початку пандемії інфікувалися 1 219 455 людей.

Одужало за добу понад 4,1 тис. пацієнтів (за час епідемії – 1 018 784), а померли 79 українців (загалом – 22 707).

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка