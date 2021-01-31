102 083 344 інфікованих – така статистика поширення коронавірусу в світі станом на вечір 31 січня.

За останній день ще 501 930 жителів планети здали позитивний тест на Covid-19.

Водночас померло внаслідок ускладнень інфекції 11 986 хворих, а за весь час – 2 209 195.

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Де найбільше випадків інфікування коронавірусом:

США – 25 676 612;

Індія – 10 746 183;

Бразилія – ​​9 118 513;

Росія – 3 850 439;

Велика Британія – 3 743 738.

Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:

США – 433 173;

Бразилія – ​​222 666;

Мексика – 156 579

Індія – 154 274;

Велика Британія – 103 126.

Коронавірус в Україні

31 січня в Україні виявили 3 177 нових випадків коронавірусу, а загалом з початку пандемії інфікувалися 1 219 455 людей.

Одужало за добу понад 4,1 тис. пацієнтів (за час епідемії – 1 018 784), а померли 79 українців (загалом – 22 707).