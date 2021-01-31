102 083 344 інфікованих – така статистика поширення коронавірусу в світі станом на вечір 31 січня.
За останній день ще 501 930 жителів планети здали позитивний тест на Covid-19.
Водночас померло внаслідок ускладнень інфекції 11 986 хворих, а за весь час – 2 209 195.
Де найбільше випадків інфікування коронавірусом:
- США – 25 676 612;
- Індія – 10 746 183;
- Бразилія – 9 118 513;
- Росія – 3 850 439;
- Велика Британія – 3 743 738.
Країни з найбільшою кількістю летальних випадків:
- США – 433 173;
- Бразилія – 222 666;
- Мексика – 156 579
- Індія – 154 274;
- Велика Британія – 103 126.
Коронавірус в Україні
31 січня в Україні виявили 3 177 нових випадків коронавірусу, а загалом з початку пандемії інфікувалися 1 219 455 людей.
Одужало за добу понад 4,1 тис. пацієнтів (за час епідемії – 1 018 784), а померли 79 українців (загалом – 22 707).