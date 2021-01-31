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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

В США конгресмен заразився коронавірусом після двох щеплень Pfizer

Конгресмен-демократ штату Масачусетс Стівен Лінч захворів на коронавірус. Днями він отримав другу дозу вакцини Pfizer.

В США конгресмен заразився коронавірусом після двох щеплень Pfizer

Наразі Стівен Лінч перебуває на самоізоляції: за даними його прес-служби, політик хворіє безсимптомно.

Зазначається, що Стівен Лінч був присутній на інавгурації Джо Байдена.

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Представники компанії Pfizer нагадали, що їхня вакцина не захищає від зараження Covid-19, однак ефективно бореться із серйозними симптомами.

За офіційними даними, першу дозу вакцини Pfizer або Moderna отримали вже майже 26 млн американців.

На початку січня в США після вакцинації на коронавірус захворів Кевін Брейді – конгресмен від Республіканської партії.

Напередодні Нового року його перевірили на коронавірус, і результат виявився негативним, однак наступний тест засвідчив наявність вірусу в організмі політика.

Кевіна Брейді також вакцинували препаратом Pfizer.

Фото: Rep. Stephen Lynch

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