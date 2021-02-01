Вакцинація від коронавірусу у світі відстежуватиметься у реальному часі.

Відповідний онлайн-ресурс із картами та інфографіками розробили дослідники Оксфордського університету у Великій Британії.

На сайті Covid-vaccinations в режимі реального часу розраховується інтенсивність вакцинації у світі, щоденні дози вакцин від коронавірусу, введені на 100 осіб.

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Також ведеться статистика щодо загальної кількості введених доз вакцини і кількості громадян, які встигли отримати принаймні одну дозу вакцини.

Окремо онлайн-сервіс фіксує загальну частку населення світу, яка була повністю вакцинована.

Згідно з картою, найбільш продуктивно вакцинація у світі проходить в Ізраїлі, Арабських Еміратах та Великій Британії.

Таким чином, саме у цих країнах найбільше громадян, які вже отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу.

Дослідники пояснюють: інтенсивність вакцинації у світі не дорівнює загальній кількості вакцинованих осіб.

Нижче представлено рейтинг країн, де було проведено найбільше вакцинацій від коронавірусу.

У цьому списку до першої трійки увійшли США, Китай та Велика Британія.

Станом на 1 лютого будь-які дані про вакцинацію в Україні на картах та інфографіках відсутні.

Вакцинація в Україні

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав дату, коли в Україні почнеться вакцинація проти коронавірусу.

Він зазначив, що наразі багато процесів перебувають на етапі узгодження, але висловив надію, що вакцинація може початися вже 15 лютого.

Якою саме вакциною щеплюватимуть громадян, теж невідомо. За словами Віктора Ляшка, це залежить від того, який препарат прийде першим.

МОЗ України розраховує на поставки вакцин від компаній Pfizer та Sinovac.

В рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

На першому етапі вакцинальної кампанії планується вакцинувати майже 367,5 тис. українців.