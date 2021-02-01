Рівень інфікування коронавірусом у світі тримається на високому рівні. Станом на вечір 1 лютого зареєстровано ще 462 194 нових випадки.

Водночас загальна кількість заражених на планеті сягнула 102 399 513.

За даними ВООЗ, жертвами Сovid-19 за весь час пандемії стали 2 217 005 осіб, зокрема 11 228 – за останній день.

В яких країнах найбільше випадків інфікування коронавірусом:

США – 25 817 939;

Індія – 10 753 610;

Бразилія – ​​9 176 975;

Росія – 3 850 439;

Велика Британія – 3 743 738.

Україна у цьому списку тримається на 17-му місці – між Іраном та Перу.

Де найбільше смертей від ускладнень Сovid-19:

США – 436 051;

Бразилія – ​​223 945;

Мексика – 158 074;

Індія – 154 392;

Велика Британія – 103 126.

Карантин у світі

Іспания 1 лютого затвердила пілотний проект щодо впровадження в країні чотириденного робочого тижня на три роки.

Уряд планує витратити на його реалізацію 50 млн євро. Їх виділили для підтримки компаній, готових скоротити робочий тиждень до 32 годин без зменшення зарплат співробітників.

Коронавірус в Україні

Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні має тенденцію до зниження рівня захворюваності. Станом на 1 лютого зафіксували 2 030 нових випадків Сovid-19, що на 1 147 менше у порівнянні з попереднім днем.

Водночас за весь час епідемії коронавірусом заразилися вже 1 221 485 українців.

Померли за цей час 22 768 хворих, зокрема 61 – за день.

Одужав за добу 5 131 пацієнт, а загалом 1 023 915.