Не вистачає пенсії: колишній президент Польщі Лех Валенса шукає роботу

Колишній президент Польщі Лех Валенса шукає додаткову роботу, оскільки йому не вистачає пенсійних коштів.

77-річний Валенса заявив, що через пандемію не може літати з лекціями за кордон, а його пенсії в 6 тисяч злотих ($1 605) не вистачає.

– Я не знаю, що робити, тому що я не можу літати на лекції, і мені потрібно трохи підзаробити, тому що моя дружина витрачає більше, ніж ми маємо, – зізнався він.

Колишній президент за професією електрик, зараз хоче знайти додаткову роботу.

– Найкраще почуваюся електриком. Я досі пам’ятаю закон Ома, закон Кірхгофа і ще кілька речей. Але все змінилося, і я не знаю, чи вб’ють мене зараз ці машини, – сказав він.

У листопаді 2020 року в одному з інтерв’ю президент розповів, що став банкрутом.

– Після шести місяців у такій ситуації, як зараз, я піду з сумками і буду збирати гроші перед церквою, і я кинув свою останню роботу, тому що умови були нижче моїх потреб, – сказав Валенса тепер.

Лех Валенса був президентом Польщі у 1990-95 роках. Він є співзасновником і першим керівником профспілки Солідарність.

У 1995 році Валенса програв вибори Олександру Кваснєвському. Після поразки на виборах в 1996 році він повернувся на свою колишню роботу електрика на судноверфі.

Джерело: Onet