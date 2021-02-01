Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 1 лютого 2021

Кожен день у світі стає все більше хворих на Covid-19. Лідери країн вводять нові протиепідемічні обмеження, щоб стримати поширення хвороби.

Факти ICTV підготували найголовніші новини про коронавірус за 1 лютого.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 1 лютого всього 1 221 485 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу виявили 2 030 хворих. У країні провели 12 825 тестів на Covid-19 (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952). Від ускладнень, викликаних коронавірусом, всього померли 22 768 людей.

В Україні діють обмеження помаранчевої карантинної зони, які триватимуть щонайменше до 31 березня. Під час адаптивного карантину заборонено роботу спортзалів, фітнес-центрів та установ культури. Також не дозволяються масові заходи за участю понад 20 осіб.

В Україні запустять сайт для запису на вакцинацію від коронавірусу. Щеплення робитимуть трьома шляхами: за попереднім записом на сайті, через сімейного лікаря або за запрошенням від Центру первинної медико-санітарної допомоги у телефонному режимі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість ослаблення карантинних обмежень до рівня жовтої та зеленої зон у деяких регіонах.

Коронавірус у світі

Науковці створили карту, на якій можна подивитися вакцинацію у світі у режимі реального часу. На сайті розраховуються щоденні дози вакцин від коронавірусу, введені на 100 людей. Також у цій статистиці можна побачити загальну кількість введених доз та громадян, які вакцинувалися від Covid-19 хоча б один раз.

Три великих університети в Австралії пропонують знижки до 20% для іноземних студентів, які навчаються онлайн. Такі заходи ухвалили тому, що їм заборонили в’їзд до Австралії через обмеження Covid-19.

Багато бездомних людей сплять на вулицях у столиці Італії Римі через те, що їм відмовили у притулку через обмеження, пов’язані з коронавірусом. На торгових вулицях у центрі, на сходах церков і біля супермаркетів з’явилися саморобні ліжка.

Європейський союз планує вакцинувати від Covid-19 до кінця літа 70% дорослих. AstraZeneca збільшить постачання вакцини проти коронавірусу в ЄС на 30%. Компанії BioNTech і Pfizer пообіцяли ЄС 75 млн додаткових доз.

Країна Гана у Західній Африці посилила протиепідемічні обмеження через зростання випадків зараження вірусом. Зокрема ввели заборону на громадські збори. Школи зовсім нещодавно відкрили після 10-місячного закриття, але президент Нана Акуфо-Аддо заявив, що державі необхідно повернутися до більш суворих заходів.

Пакистан отримав свою першу партію доз вакцини від Covid-19. Країна отримала 500 тис. доз від китайської компанії Sinopharm.

Школи Чикаго скасували індивідуальні заняття з причини того, що округ та вчителі не змогли дійти згоди щодо плану безпеки від Covid-19.

Група під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров’я, що займається розслідуванням причин пандемії Covid-19, відвідала Центр з контролю та профілактики захворювань у центральному районі Китаю Хубеї. Команда також побувала у лікарнях, де виявили ранні випадки захворювання, ринки та виставку в Ухані.

Великобританія замовила додаткові 40 млн доз вакцини Valneva від коронавірусу. Загальна вартість ліків склала до €1,4 млрд.

Covax передбачає доставити 35,3 млн доз вакцини AstraZeneca від Covid-19 в 36 країн Карибського басейну і Латинської Америки до кінця червня. Панамериканська організація охорони здоров’я заявила, що регіону Америки необхідно провести імунізацію близько 500 млн осіб для боротьби з пандемією.

Детальну статистику коронавірусу у світі можна знайти у матеріалі Фактів ICTV.