Сидіння для унітазу Адольфа Гітлера виставили на аукціоні

На аукціон Alexander Historical Auctions виставили сидіння для унітазу Адольфа Гітлера.

Стверджується, що реліквія була вкрадена американським солдатом з особистої ванної нацистського лідера у маєтку Бергхоф у Баварських Альпах.

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Вартість унікального предмета оцінюється приблизно в $15 тис. Стартова ставка була $ 5 тис.

Співробітники аукціону описують сидіння для унітазу як один з найпривабливіших предметів, які коли-небудь можна було додати в колекцію реліквій Другої світової війни.

Будинок Гітлера перебудують на поліцейський відділок

Будинок, у якому народився Адольф Гітлер, стане поліцейським відділком. Ремонтні роботи у будинку Гітлера уже розпочалися: вони коштуватимуть близько $5,6 млн та протривають до 2023 року.

Джерело: Alexander Historical Auctions