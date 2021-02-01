Сидіння для унітазу Адольфа Гітлера виставили на аукціоні

На аукціон Alexander Historical Auctions виставили сидіння для унітазу Адольфа Гітлера.
Стверджується, що реліквія була вкрадена американським солдатом з особистої ванної нацистського лідера у маєтку Бергхоф у Баварських Альпах.
Вартість унікального предмета оцінюється приблизно в $15 тис. Стартова ставка була $ 5 тис.
Співробітники аукціону описують сидіння для унітазу як один з найпривабливіших предметів, які коли-небудь можна було додати в колекцію реліквій Другої світової війни.
Будинок Гітлера перебудують на поліцейський відділок
Будинок, у якому народився Адольф Гітлер, стане поліцейським відділком.
Ремонтні роботи у будинку Гітлера уже розпочалися: вони коштуватимуть близько $5,6 млн та протривають до 2023 року.
Джерело: Alexander Historical Auctions