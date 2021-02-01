Уряд Польщі ухвалив рішення пом’якшити з 1 лютого у країні обмежувальні заходи, що пов’язані з пандемією коронавірусу.

У країні знову працюватимуть магазини та торгові центри, що були закриті з кінця грудня 2020 року.

Також з понеділка у Польщі поновлять роботу галереї мистецтва та музеї.

Досі у країні працювали лише аптеки, продовольчі магазини та магазини, що продають товари першої необхідності.

— З 1 лютого відкриють магазини у торгових центрах, а також мистецькі галереї та музеї, але з дотриманням санітарного режиму. Засади діяльності ресторанів, пабів, готелів та спортивних об’єктів лишаються без змін, – сказав міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський.

Також з 1 лютого скасують години, в які обслуговують літніх людей. Вимоги носіння масок та дотримання соціальної дистанції залишаються в силі.

За словами Недзельського, зараз ситуація з коронавірусом у Польщі видається стабілізованою, однак факторами ризику лишається міжнародна ситуація і мутації коронавірусу.

Джерело: Polska Times