У горах Шотландії врятували двох людей, які потрапили у скрутне становище під час підйому на гору, а після цього оштрафували їх.

Альпіністи підіймалися на найвищу гору Великої Британії Бен-Невіс, але у них виникли складнощі, через що вони змушені були звернутися до рятувальників.

Ті за допомогою вертольота визволили альпіністів, вони не були травмовані.

Після проведення рятувальної операції, яка тривала близько 90 хвилин, чоловіків оштрафували за порушення карантину.

Тепер вони змушені будуть заплатити за порушення протиепідемічних заходів з боротьби з коронавірусом.

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Штрафи за карантин в Україні

В Україні з 14 січня розпочало діяти нововведення, згідно з яким бізнес штрафуватимуть за допуск людей без масок до громадських місць.

Крім того, у захисних засобах мають перебувати й самі підприємці та працівники закладів.

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