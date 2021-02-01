Європейський Союз створить структуру взаємодії з фармацевтичними компаніями в надзвичайних ситуаціях.

Таке рішення ухвалили на тлі збоїв у постачанні вакцин від коронавірусу.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч з керівниками BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac і Sanofi.

Комісія створить Управління готовності та реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я ЄС, щоб забезпечити структурований підхід на випадки пандемії. Це допоможе передбачати загрози та визначати відповідні заходи.

Наразі вже запускається пілотний проект Європейська готовність до біологічного захисту. Його мета – фінансувати розробку вакцин і збільшити їхнє виробництво в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

Кілька днів тому Всесвітня організація охорони здоров’я закликала розвинені країни сповільнити вакцинацію проти Covid-19, аби препаратів вистачило іншим країнам.

У ВООЗ раніше також розкритикували рішення Європейського Союзу встановити обмеження на експорт вакцин від коронавірусу.