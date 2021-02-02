Відомий британський ветеран, сер Том Мур помер від коронавірусу. Йому було 100 років.

Останні декілька тижнів Том Мур лікувався від пневмонії. Сумну звістку підтвердили рідні британського ветерана.

– З великим сумом ми повідомляємо про смерть нашого дорогого батька, капітана сера Тома Мура, – йдеться у повідомленні доньки.

Капітан Том Мур прославився на весь світ після відкриття благодійного фонду для боротьби з Covid-19. Увага всієї британської преси була прикута до ветерана навесні 2020 року, під час першого локдауну в країні.

Спеціально до свого 100-го дня народження Том Мур пройшов 100 кіл навколо свого саду, розташованого у його 25-метровому подвір’ї.

Він планував зібрати 1 тис. фунтів стерлінгів. Проте позиція ветерана надихнула людей зі всього світу, які відгукнулися на його прохання.

За весь час роботи фонду Том Мур зібрав майже 33 млн фунтів стерлінгів для допомоги Національній службі охорони здоров’я у боротьбі з Covid-19.

Фото: Captain Tom Moore