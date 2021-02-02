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Факти / Світ / Росія
Тетяна Забожко |

Не втручайтеся: Росія відреагувала на заклики звільнити Навального

Росія закликала західні країни, які вимагають звільнити політика Олексія Навального, не втручатися у внутрішні справи держави.

захарова

– Ми вже кілька тижнів перебуваємо в стані коментарів і відповідей на подібні заяви. Повірте, власних проблем у цих країнах чимало, є чим зайнятися, – зазначила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

На її переконання, заклики іноземних лідерів написані, ніби під копірку. Тому такі дії політиків Захарова вважає політично зангажованими.

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Із закликом звільнити ув’язненого політика Олексія Навального до Росії звернулась Німеччина, Велика Британія, США та Франція.

Ув’язнення Олексія Навального

2 лютого у Росії ув’язнили Олексія Навального на 3,5 роки. Відбуватиме термін він у колонії загального режиму. Майже рік із цього терміну Навальний вже відсидів, йому залишилося 2 роки та 8 місяців. Захисники Навального готуються до апеляції.

Джерело: РБК

Фото: ТАСС

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