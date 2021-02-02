Росія закликала західні країни, які вимагають звільнити політика Олексія Навального, не втручатися у внутрішні справи держави.

– Ми вже кілька тижнів перебуваємо в стані коментарів і відповідей на подібні заяви. Повірте, власних проблем у цих країнах чимало, є чим зайнятися, – зазначила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

На її переконання, заклики іноземних лідерів написані, ніби під копірку. Тому такі дії політиків Захарова вважає політично зангажованими.

Із закликом звільнити ув’язненого політика Олексія Навального до Росії звернулась Німеччина, Велика Британія, США та Франція.

Ув’язнення Олексія Навального

2 лютого у Росії ув’язнили Олексія Навального на 3,5 роки. Відбуватиме термін він у колонії загального режиму. Майже рік із цього терміну Навальний вже відсидів, йому залишилося 2 роки та 8 місяців. Захисники Навального готуються до апеляції.

Джерело: РБК

Фото: ТАСС