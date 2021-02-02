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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Pfizer планує заробити $15 млрд на продажі вакцини у 2021 році

Американська фармацевтична компанія Pfizer та її німецький партнер – біотехнологічна компанія BioNTech планують заробити на вакцині від коронавірусу $15 млрд у 2021 році.

вакцина Pfizer

Про це йдеться у фінансовому плані, оприлюдненому на сайті Pfizer. Однак прогноз складений на основі вже наявних договорів. Уклавши нові угоди, розробники препарату зможуть примножити дохід.

Станом на 2 лютого Pfizer забезпечила постачання 65 млн доз препарату, зокрема 29 млн до США. Компанія заявила, що потенційно може виготовити два млрд доз у всьому світі до кінця 2021 року на основі розширення своїх потужностей.

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Україна отримає вакцину Pfizer

Україна отримає вакцину Pfizer у середині лютого. У рамках ініціативи з розподілу препарату Covavax до України надійде 117 тис. доз препарату.

Найближчим часом запрацює онлайн-платформа, де громадяни зможуть записатися на вакцинацію.

Джерело: Pfizer 

Фото: Depositphotos

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