Американська фармацевтична компанія Pfizer та її німецький партнер – біотехнологічна компанія BioNTech планують заробити на вакцині від коронавірусу $15 млрд у 2021 році.

Про це йдеться у фінансовому плані, оприлюдненому на сайті Pfizer. Однак прогноз складений на основі вже наявних договорів. Уклавши нові угоди, розробники препарату зможуть примножити дохід.

Станом на 2 лютого Pfizer забезпечила постачання 65 млн доз препарату, зокрема 29 млн до США. Компанія заявила, що потенційно може виготовити два млрд доз у всьому світі до кінця 2021 року на основі розширення своїх потужностей.

Україна отримає вакцину Pfizer

Україна отримає вакцину Pfizer у середині лютого. У рамках ініціативи з розподілу препарату Covavax до України надійде 117 тис. доз препарату.

Найближчим часом запрацює онлайн-платформа, де громадяни зможуть записатися на вакцинацію.

Джерело: Pfizer