Коронавірус в Україні та світі не відступає. Станом на 2 лютого 2021 року у світі виявлено 102 817 575 випадків захворювання, за минулу добу – 361 701.

За період пандемії від ускладнень Covid-19 померло понад 2,2 млн людей, за останні 24 години кількість летальних випадків склала 7 851.

Лідерами за кількістю хворих є США, Індія, Бразилія, Російська Федерація та Велика Британія.

Коронавірус у світі – останні новини

За даними видання Bloomberg, у світі було зроблено понад 101 млн щеплень від коронавірусу у 64 країнах. Темпи вакцинації продовжують зростати, середній показник за день складає 4,25 млн доз.

У Китаї викрили мережу, яка продавала підробну вакцину. Під час обшуків вилучили три тис. доз фальшивки. Затримали 80 людей.

Німеччина вже почала замовляти вакцину на наступний 2022-й рік, щоб мати препарат у запасі. Канцлер Ангела Меркель припустила, що щеплення від коронавірусу доведеться робити щороку.

Велика Британія планує протестувати 80 тис. мешканців країни, щоб виявити новий штам Covid-19 з Південної Америки.

В Іспанії пропонують розширити список професій, представники яких мають пріоритетне право на щеплення. Зокрема планують додати офіціантів, таксистів і касирів супермаркетів.

Республіка Сербська (державне утворення на території Боснії та Герцеговини) отримала першу партію російської вакцини Супутник V. Масову вакцинацію розпочнуть уже за два тижні. Вірменія також замовила російський препарат.

Карантин і коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що в Україні немає жодного регіону, який міг би увійти в червону зону карантину. Він підкреслив, що у планах МОЗ – перейти на адаптивний карантин, який передбачає поділ на зони.

2 лютого МОЗ України повідомило про 2 394 нових випадків зараження, загалом за період пандемії зареєстровано 1 223 879 хворих.

За останню добу від ускладнень Covid-19 померло 156 пацієнтів, а одужало 11 457. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.