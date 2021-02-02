2 лютого у Москві після оголошення рішення суду у справі Олексія Навального, якого засудили до 3,5 років колонії, розпочалися затримання людей, які прийшли підтримати російського політика.

За даними ЗМІ, силовики затримали людей на Манежній площі.

Крім того, під час суду і після нього на вулицях російської столиці з’явилася велика кількість правоохоронців.

Також за розпорядженням силовиків було зачинено станції метро, ​​які розташовані поруч з Манежною площею.

Суд у справі Навального

У вівторок, 2 лютого, за клопотанням Федеральної служби виконання покарань РФ Симоновський суд Москви засудив Олексія Навального до 3,5 років колонії загального режиму.

Політику замінили умовний термін на реальний у справі про Ів Роше (ще у 2012 році його звинувачували у розкраданні і легалізації грошових коштів французького підрозділу компанії Ів Роше, тоді він отримав умовний термін).

Захисники опозиціонера будуть оскаржувати це рішення суду. Детальніше про суд у справі Навального читайте на Фактах ICTV.