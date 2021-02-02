У США кількість людей, які отримали одну або обидві дози вакцини від коронавірусу, перевищила кількість хворих із початку пандемії.

Так, вакцину від коронавірусу Covid-19 в США встигли отримати 32,8 мільйонів людей, в середньому це 1,34 мільйона доз в день.

Водночас статистика поширення інфекції свідчить про 26,2 мільйони хворих у Сполучених Штатах.

Також у США з початку пандемії від коронавірусу померли 443 035 осіб. Найбільше смертей зафіксували в січні 2021 року та в квітні й грудні 2020 року.

Кількість смертей йде на спад після пікової смертності 12 січня, коли підтвердили 4 484 летальних випадки за добу.

Загалом у 64 країнах світу було введено понад 101 мільйони доз. Темпи вакцинації продовжують зростати, середній показник становить приблизно 4,25 мільйона доз в день.

Коронавірус у світі

Рівень інфікування коронавірусом у світі тримається на високому рівні. Станом на вечір 1 лютого зареєстровано ще 462 194 нових випадки.

Водночас загальна кількість заражених на планеті сягнула 102 399 513.

За даними ВООЗ, жертвами Сovid-19 за весь час пандемії стали 2 217 005 осіб, зокрема 11 228 – за останній день.

Джерело: Bloomberg Vaccine Tracker