У В’єтнамі виявили новий штам коронавірусу, який за своїми характеристиками схожий на мутацію, яку раніше виявили у Великій Британії.
За інформацією фахівців Національного інституту гігієни та епідеміології країни, вірус знайшли у аналізах пацієнтів з коронавірусом з двох провінцій.
Водночас вони не повідомляють деталі про мутацію, її вплив на перебіг хвороби у людини. Вони лише зазначають, що варіант схожий на британський вірус.
У країні також виявили випадки зараження південноафриканською мутацією коронавірусу.
Варіанти коронавірусу
Майже з початку пандемії коронавірусу у світі почали фіксувати нові штами вірусу.
Найбільше хвилювань було пов’язано з британським варіантом, який, на думку фахівців, швидше поширюється.
Детальніше про нові варіанти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.
Джерело: VGP