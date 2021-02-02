PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Схожий на британську мутацію: у В’єтнамі виявили новий штам коронавірусу

У В’єтнамі виявили новий штам коронавірусу, який за своїми характеристиками схожий на мутацію, яку раніше виявили у Великій Британії.

Коронавірус

За інформацією фахівців Національного інституту гігієни та епідеміології країни, вірус знайшли у аналізах пацієнтів з коронавірусом з двох провінцій.

Водночас вони не повідомляють деталі про мутацію, її вплив на перебіг хвороби у людини. Вони лише зазначають, що варіант схожий на британський вірус.

У країні також виявили випадки зараження південноафриканською мутацією коронавірусу.

Варіанти коронавірусу

Майже з початку пандемії коронавірусу у світі почали фіксувати нові штами вірусу.

Читайте
Епідеміолог пояснила, чому нові штами Covid-19 поширюються швидше

Найбільше хвилювань було пов’язано з британським варіантом, який, на думку фахівців, швидше поширюється.

Детальніше про нові варіанти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: VGP

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка