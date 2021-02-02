У В’єтнамі виявили новий штам коронавірусу, який за своїми характеристиками схожий на мутацію, яку раніше виявили у Великій Британії.

За інформацією фахівців Національного інституту гігієни та епідеміології країни, вірус знайшли у аналізах пацієнтів з коронавірусом з двох провінцій.

Водночас вони не повідомляють деталі про мутацію, її вплив на перебіг хвороби у людини. Вони лише зазначають, що варіант схожий на британський вірус.

У країні також виявили випадки зараження південноафриканською мутацією коронавірусу.

Варіанти коронавірусу

Майже з початку пандемії коронавірусу у світі почали фіксувати нові штами вірусу.

Найбільше хвилювань було пов’язано з британським варіантом, який, на думку фахівців, швидше поширюється.

Детальніше про нові варіанти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: VGP