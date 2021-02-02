Кількість нових випадків коронавірусу у світі знижується третій тиждень поспіль. Наразі з’являється можливість контролювати рівень інфекції.

Про це під час брифінгу заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус.

Голова ВООЗ додав, що в багатьох країнах все ще зростає кількість випадків захворювання, але на глобальному рівні новини обнадійливі.

– Це показує, що цим вірусом можна керувати. І це показує, що якщо ми продовжимо застосовувати ті самі перевірені заходи громадського здоров’я, ми зможемо запобігти інфекції і врятувати життя, – сказав Гебрейесус.

Глава організації наголосив на важливості заходів обережності, яких треба дотримуватися, щоб вберегти один одного.

– Контроль над поширенням вірусу рятує життя зараз і рятує життя пізніше, зменшуючи ймовірність появи нових варіантів. І це допомагає забезпечити ефективність вакцин, – додав він.

Сповільнення вакцинації

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала розвинені країни сповільнити вакцинацію проти Covid-19, аби препаратів вистачило іншим країнам.

Вона наголосила, що замість того, щоб охопити вакцинами одну країну, потрібно охопити всі.

У ВООЗ раніше також розкритикували рішення Європейського Союзу встановити обмеження на експорт вакцин від коронавірусу.