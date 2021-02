У США не просто розкритикували рішення суду у справі російського опозиціонера Олексія Навального, якого 2 лютого засудили до 3,5 років колонії, але й загрожують запровадженням санкцій проти Росії.

Сенатор-республіканець Мітт Ромні заявив, що планує подати для розгляду Сенату США такий документ.

У Сенаті США анонсували затвердження документа і запровадження санкційних обмежень проти людей, який причетні до цього процесу.

2 лютого Симоновський суд Москви засудив до 3,5 років колонії російського опозиціонера Олексія Навального.

Він задовольнив клопотання Федеральної служби виконання покарань у справі щодо Ів Роше. Світові лідери розкритикували таке рішення суду і закликали владу РФ звільнити Навального.

Strong leaders don’t have to jail adversaries to maintain power. First, Alexei Navalny was poisoned, and when unsuccessful, the Putin regime has now jailed him following a sham of a trial. We’ll be introducing legislation this week to sanction those responsible for these acts. https://t.co/nmDhn3b9OL

— Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) February 2, 2021