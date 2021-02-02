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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У Сенаті США анонсували санкції проти Росії через вирок Навальному

У США не просто розкритикували рішення суду у справі російського опозиціонера Олексія Навального, якого 2 лютого засудили до 3,5 років колонії, але й загрожують запровадженням санкцій проти Росії.

Санкції проти РФ

Сенатор-республіканець Мітт Ромні заявив, що планує подати для розгляду Сенату США такий документ.

– Спочатку Навального отруїли. А коли це не вдалося, режим Путіна відправив його до колонії після фіктивного процесу, – написав Мітт Ромні у себе на сторінці у Twitter.

У Сенаті США анонсували затвердження документа і запровадження санкційних обмежень проти людей, який причетні до цього процесу.

Справа Навального

2 лютого Симоновський суд Москви засудив до 3,5 років колонії російського опозиціонера Олексія Навального.

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Він задовольнив клопотання Федеральної служби виконання покарань у справі щодо Ів Роше. Світові лідери розкритикували таке рішення суду і закликали владу РФ звільнити Навального.

Детальніше про суд у справі Навального читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Senator Mitt Romney

Фото: Dreamstime

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