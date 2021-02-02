На західному узбережжі Австралії лісова пожежа, яка охопила площу понад 6 тис. га, знищила від 20 до 30 житлових будинків у місті Суон.

Через лісову пожежу свої домівки змушені були залишити приблизно 400 мешканців міста Суон, розташованого за 40 км до Перта. Наразі люди перебувають в евакуаційних центрах штату Західна Австралія, адміністративним центром якого є Перт.

За словами комісара регіональної служби Крейга Вотерса, за минулу ніч площа загоряння значно зросла, а її периметр досягнув 60 км.

Наразі з вогнем борються понад 300 пожежників, яким допомагають волонтери та рейнджери департаменту охорони дикої природи.

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Пожежу поки що не вдається ліквідувати через сильний вітер та суху спекотну погоду. Інформації щодо загиблих немає.

Згодом пожежі дісталися національного парку міста Вуролоу. Дим оповив саме місто, а місцева влада закликає населення до максимальної уважності на дорогах.

Димова завіса простягається від Джундалупа до Фрімантла та до острова Роттнест. Частинки попелу пролітають у південно-західному передмісті Перту.

Департамент пожежних та аварійних служб заявив, що очікується, що дим розсіється найближчими днями, та закликав людей бути обережними, вмикати фари під час кермування авто та рухатися повільно.

Джерело: WA Today