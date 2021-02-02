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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

В Іспанії Covid-19 визнали професійним захворюванням медиків

В Іспанії коронавірус визнали професійним захворюванням співробітників медичної сфери.

медики

Представники уряду країни схвалили це рішення, пише прес-служба Генеральної ради офіційних медичних асоціацій держави.

Це нововведення дозволяє лікарям використовувати пільги соціального страхування.

Раніше захворювання на коронавірус кваліфікувалося як професійна непередбачена ситуація, яка виникла унаслідок нещасного випадку на виробництві.

Вакцинація проти коронавірусу в Іспанії

В Іспанії активно триває процес вакцинації населення проти коронавірусу.

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Водночас не всі громадяни реагують на щеплення добре. За інформацією ЗМІ, 78 пенсіонерів захворіли після проведення вакцинації, є і летальні випадки.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Іспанії та інших країнах світу читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Organización Médica Colegial

Фото: Dreamstime

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