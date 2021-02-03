Вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету дає 100% захисту від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті, а загалом її ефективність зросла з 70% до 82%.

Такі проміжні результати третьої фази випробувань препарату, про які інформує фармкомпанія.

Покращити дієвість вакцини вдалося завдяки збільшенню інтервалу між двома дозами препарату до 12 тижнів.

У випробуваннях взяли участь 17 177 людей у Великій Британії, Південно-Африканській Республіці та Бразилії. З них лише у 332 виявили симптоми коронавірусу.

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Найближчим часом Всесвітня організація охорони здоров’я планує внести вакцину від коронавірусу Covid-19 виробництва англо-шведської компанії AstraZeneca в список препаратів для надзвичайного використання.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) вже дозволило застосування цієї вакцини на території ЄС.

Джерело: AstraZeneca