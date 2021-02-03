Ізраїль почне вакцинувати від коронавірусу школярів старших класів

Уряд Ізраїлю погодив вакцинацію від коронавірусу для підлітків, починаючи з 16 років.

Нове правило почне діяти з четверга, 4 лютого. Таким чином Ізраїль закріпить лідерські позиції у рейтингу країн, які проводять активну вакцинацію проти коронавірусу.

Раніше дітям (особам, яким немає 18 років) не робили щеплень, оскільки пацієнти такого віку не залучалися до випробувань препаратів проти Covid-19.

Станом на середу, 3 лютого, в Ізраїлі вакцину отримали вже 3 236 859 громадян, з яких 1 855 071 – двічі. Загалом в країні проживає 8,8 млн осіб.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху запевнив, що до кінця лютого від коронавірусу вакцинують 90% ізраїльтян віком від 50 років.

Коронавірус в Ізраїлі

Станом на вечір 3 лютого Ізраїль перебуває на 27-му місці у світовому рейтингу поширення Covid-19.

З початку пандемії у країні виявили 667,2 тис. випадків коронавірусу. За минулу добу додалося ще 7,2 тис. випадків.

Згідно з даними сервісу Covid-vaccinations, Ізраїль очолює світовий рейтинг інтенсивності вакцинації від коронавірусу.

Джерело: Times of Israel