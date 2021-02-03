Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала новий рекорд смертності від коронавірусу у світі протягом тиждень.

За даними ВООЗ, за період з 25 до 31 січня у світі зареєстрували 96 364 смертей від наслідків Covid-19.

Майже половина смертей припадають на Північну і Південну Америку – 47 277.

У Європі за минулий тиждень померло на 10 тис. менше людей – 36 674 інфікованих.

Попередній рекорд смертності за тиждень фіксували в період з 11 до 17 січня – 93 882 летальних випадки.

Статистика коронавірусу від ВООЗ на ранок 3 лютого свідчить про 102 942 987 хворих, від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 232 233 людини.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала розвинені країни сповільнити вакцинацію проти Covid-19, аби препаратів вистачило іншим країнам.