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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Майже 100 тис.: ВООЗ зафіксувала новий рекорд смертності від Covid-19 за тиждень

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала новий рекорд смертності від коронавірусу у світі протягом тиждень.

коронавірус в україні

За даними ВООЗ, за період з 25 до 31 січня у світі зареєстрували 96 364 смертей від наслідків Covid-19.

Майже половина смертей припадають на Північну і Південну Америку – 47 277.

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У Європі за минулий тиждень померло на 10 тис. менше людей – 36 674 інфікованих.

Попередній рекорд смертності за тиждень фіксували в період з 11 до 17 січня – 93 882 летальних випадки.

Статистика коронавірусу від ВООЗ на ранок 3 лютого свідчить про 102 942 987 хворих, від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 232 233 людини.

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала розвинені країни сповільнити вакцинацію проти Covid-19, аби препаратів вистачило іншим країнам.

Фото: Depositphotos

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