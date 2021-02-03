Мексика схвалила використання вакцини від коронавірусу Супутник V

Міністр охорони здоров’я Мексики Хорхе Алькосер підписав контракт на постачання російської вакцини проти коронавірусу Супутник V.

Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків (Cofepris) видала дозвіл на екстрене використання препарату Російської Федерації.

Заступник міністра охорони здоров’я Уго Лопес-Гателль зазначив, що повідомлення про реєстрацію ще однієї вакцини вселяє оптимізм.

З кінця лютого 2020 року в Мексиці на коронавірус інфікувалося близько 2,06 млн осіб, померли майже 160 тис. пацієнтів.

24 грудня 2020 року у країні розпочалася вакцинація медичного персоналу від коронавірусу. Влада вже використала понад 677 тис. доз препарату американської компанії Pfizer.

Російська вакцина проти коронавірусу

На окупованих територіях Донецької області почалася вакцинація від коронавірусу російською вакциною Супутник V.

Про це повідомила низка сепаратистських ЗМІ з посиланням на ватажка “ДНР” Дениса Пушиліна.

За його словами, “республіка” отримала декілька тисяч доз вакцини, а поставки Супутника V з РФ будуть регулярними.