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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Мексика схвалила використання вакцини від коронавірусу Супутник V

Міністр охорони здоров’я Мексики Хорхе Алькосер підписав контракт на постачання російської вакцини проти коронавірусу Супутник V.

російська вакцина Супутник V

Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків (Cofepris) видала дозвіл на екстрене використання препарату Російської Федерації.

Заступник міністра охорони здоров’я Уго Лопес-Гателль зазначив, що повідомлення про реєстрацію ще однієї вакцини вселяє оптимізм.

З кінця лютого 2020 року в Мексиці на коронавірус інфікувалося близько 2,06 млн осіб, померли майже 160 тис. пацієнтів.

24 грудня 2020 року у країні розпочалася вакцинація медичного персоналу від коронавірусу. Влада вже використала понад 677 тис. доз препарату американської компанії Pfizer.

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Російська вакцина проти коронавірусу

На окупованих територіях Донецької області почалася вакцинація від коронавірусу російською вакциною Супутник V.

Про це повідомила низка сепаратистських ЗМІ з посиланням на ватажка “ДНР” Дениса Пушиліна.

За його словами, “республіка” отримала декілька тисяч доз вакцини, а поставки Супутника V з РФ будуть регулярними.

Джерело: ТАСС

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