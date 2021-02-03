Міністром США вперше став представник ЛГБТ

Сенат США затвердив кандидатів 46-го президента Джо Байдена на посади міністрів національної безпеки та транспорту.

Сенат обрав на посаду міністра транспорту Піта Буттіджеджа. Він став першим міністром, який є геєм та відкритим представником ЛГБТ-групи.

Буттіджедж був мером міста Саут-Бенд у штаті Індіана з 2012-го до 2020 року. На президентських виборах 2020 року він хотів висуватися в кандидати в президенти від демократів, але згодом зняв свою кандидатуру.

Сенат очікує, що новообраний міністр транспорту розвиватиме інфраструктуру країни.

Міністром національної безпеки призначили Алехандро Майоркаса. Він – перший латиноамериканць та іммігрант на цій посаді.

Його діяльність відіграватиме важливу роль у новій адміністрації. Адже від нього очікують швидкого скасування скандальної міграційної політики Дональда Трампа та ефективної боротьби із загрозою внутрішній безпеці.

Також сенат обрав нового міністра фінансів США. Ним стала 74-річна Джанет Єллен. Це перша жінка, яка очолила дане відомство.