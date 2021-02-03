Понад 103,2 млн інфікованих – така статистика поширення коронавірусу в світі станом на 3 лютого. За останню добу, за даними ВООЗ, Covid-19 заразилися ще 373,3 тис. жителів планети.

Кількість летальних випадків перевищила 2,2 млн, з яких 10 тис. – за день.

США, Індія та Бразилія як і раніше в лідерах за кількістю інфікованих. Україна в глобальному списку – на 17 місці.

Коронавірус і карантин у світі – останні новини

Американські лікарі попередили про нові наслідки коронавірусу. Кажуть, що у людей, які перенесли Covid-19, може розвинутися цукровий діабет.

Нові штами коронавірусу з Великобританії та ПАР виявили ще у 18 країнах світу. Тобто вірус-мутант вже виявлена у 121 країні.

Чехія додала в список зонування країн із значним поширенням коронавірусу ще й темно-червону зону. До неї потрапляють країни з дуже високим ризиком зараження, зокрема й Україна.

Для громадян цих країн Чехія з 5 лютого вводить обов’язковий ПЛР-тест перед поїздкою і 5-денний карантин після прибуття.

А Данія планує ввести цифровий Covid-паспорт для ділових поїздок за кордон. Очікується, що він буде готовий до використання за місяць.

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Вакцинація від коронавірусу

У Китаї заявили, що нададуть міжнародному механізму COVAX під егідою ВООЗ 10 млн доз вакцини. Ці препарати для країн, що розвиваються.

Водночас компанії GlaxoSmithKline (Велика Британія) і CureVac (Німеччина) в 2022 році планують випустити мультівалентную вакцину нового покоління. На розробку нового препарату витратять 150 млн євро.

Нова вакцина дозволить боротися з усіма штамами вірусів.

Коронавірус в Україні

У МОЗ сьогодні озвучили алгоритм запису українців на вакцинацію проти Covid-19.

Спочатку всіх поділять на дві групи. Списки першої групи формуватимуть роботодавці. До другої (відкритої) групи потраплять ті, хто не має прив’язки до місця роботи (наприклад, люди похилого віку).

За останньою списки складатимуть не більше ніж за місяць до початку вакцинації.

Водночас Україна технічно готова до створення та запровадження Covid-паспортів для міжнародних поїздок.

За даними дослідження мережі приватних лабораторій, серед протестованих українців 52% мають антитіла IgG.

Загалом з травня 2020-го до січня 2021 року тест на антитіла до Covid-19 в таких лабораторіях здали 140 тис. людей.

Якщо говорити про статистику на 3 лютого, то в Україні за останню добу захворіли ще 3 285 осіб, а з початку пандемії – 1 227 164.

Внаслідок ускладнень за день померло 165 пацієнтів, а загалом – 23 089 українців. Водночас одужали 1 045 473 особи, а за останні 24 години – 10 101.