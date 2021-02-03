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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

США та РФ продовжили дію ядерної угоди, у НАТО привітали цей крок

3 лютого набула чинності угода між США та РФ про продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). У НАТО привітали цей крок, але нагадали про загрозу РФ.

США та РФ продовжили дію ядерної угоди, у НАТО привітали цей крок

Документ був підписаний ще у квітні 2010 року. У середу МЗС РФ і представники посольства США обмінялися нотами.

– Угода діятиме у тому вигляді, якому вона була підписана, без будь-яких змін або доповнень, – йдеться у повідомленні прес-служби МЗС РФ.

Дію угоди продовжили до 5 лютого 2026 року.

У НАТО позитивно сприйняли продовження угоди, але уточнили, що і надалі протистоятимуть агресії РФ.

– Ми будемо працювати у тісній співпраці з метою протидії агресивним діям Росії, які несуть загрозу євроатлантичній безпеці, – відзначили у НАТО.

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Відносини між США і РФ

Продовжена угода передбачає зменшення кількості ядерних бойових зарядів обома країнами, а також обмежує число міжконтинентальних ракет, снарядів на підводних човнах і стратегічних бомбардувальниках.

Вона необхідна для гарантії безпеки на планеті.

Детальніше про відносини між США і РФ, а також більше новин про НАТО читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МЗС РФ, НАТО

Фото: Dreamstime

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