3 лютого набула чинності угода між США та РФ про продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). У НАТО привітали цей крок, але нагадали про загрозу РФ.

Документ був підписаний ще у квітні 2010 року. У середу МЗС РФ і представники посольства США обмінялися нотами.

– Угода діятиме у тому вигляді, якому вона була підписана, без будь-яких змін або доповнень, – йдеться у повідомленні прес-служби МЗС РФ.

Дію угоди продовжили до 5 лютого 2026 року.

У НАТО позитивно сприйняли продовження угоди, але уточнили, що і надалі протистоятимуть агресії РФ.

– Ми будемо працювати у тісній співпраці з метою протидії агресивним діям Росії, які несуть загрозу євроатлантичній безпеці, – відзначили у НАТО.

Відносини між США і РФ

Продовжена угода передбачає зменшення кількості ядерних бойових зарядів обома країнами, а також обмежує число міжконтинентальних ракет, снарядів на підводних човнах і стратегічних бомбардувальниках.

Вона необхідна для гарантії безпеки на планеті.

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Джерело: МЗС РФ, НАТО