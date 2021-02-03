Єврокомісія назвала головні принципи вакцинації проти коронавірусу

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала головні принципи кампанії вакцинації проти коронавірусу.

За її словами, в ЄС першим принципом є безпека та ефективніть вакцини, а другим – доступ до препаратів для усіх країн-членів.

– Я обговорила стратегію вакцинації в ЄС з політичними групами Європарламенту. Проведення вакцинації основане на двох головних принципах: безпека та ефективність вакцин, які авторизовані через ретельний процес в рамках ЕМА, та справедливий доступ до вакцин для всіх країн-членів, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Today I discussed the #EUVaccinesStrategy with @Europarl_EN political groups. The vaccination rollout is based on two core principles: •Safety & efficacy of vaccines, authorised through our robust EMA process •Fair access to vaccines for all Member States pic.twitter.com/mWG2j5SNzc — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2021

Окрім того вона додала, що влада ЄС забезпечила безпечні вакцини для європейців та тісно працює з країнами-членами та фармакологічними компаніями.

Вакцинація від коронавірусу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що, ймовірно, вакцинуватися від коронавірусу доведеться щороку.

За її словами, це схоже на вакцину проти грипу, коли потрібно щоразу робити щеплення від нового штаму.

Вона також стверджує, що попри всі проблеми, влада розраховує дотриматися даної раніше обіцянки про те, що кожен житель Німеччини отримає змогу зробити щеплення до кінця літа.