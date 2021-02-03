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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Єврокомісія назвала головні принципи вакцинації проти коронавірусу

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала головні принципи кампанії вакцинації проти коронавірусу.

Єврокомісія назвала головні принципи вакцинації проти коронавірусу

За її словами, в ЄС першим принципом є безпека та ефективніть вакцини, а другим – доступ до препаратів для усіх країн-членів.

 – Я обговорила стратегію вакцинації в ЄС з політичними групами Європарламенту. Проведення вакцинації основане на двох головних принципах: безпека та ефективність вакцин, які авторизовані через ретельний процес в рамках ЕМА, та справедливий доступ до вакцин для всіх країн-членів, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

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Окрім того вона додала, що влада ЄС забезпечила безпечні вакцини для європейців та тісно працює з країнами-членами та фармакологічними компаніями.

Вакцинація від коронавірусу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що, ймовірно, вакцинуватися від коронавірусу доведеться щороку.

За її словами, це схоже на вакцину проти грипу, коли потрібно щоразу робити щеплення від нового штаму.

Вона також стверджує, що попри всі проблеми, влада розраховує дотриматися даної раніше обіцянки про те, що кожен житель Німеччини отримає змогу зробити щеплення до кінця літа.

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