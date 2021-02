Єврокомісія назвала головні принципи вакцинації проти коронавірусу

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала головні принципи кампанії вакцинації проти коронавірусу.

За її словами, в ЄС першим принципом є безпека та ефективніть вакцини, а другим – доступ до препаратів для усіх країн-членів.

Today I discussed the #EUVaccinesStrategy with @Europarl_EN political groups.

The vaccination rollout is based on two core principles:

•Safety & efficacy of vaccines, authorised through our robust EMA process

•Fair access to vaccines for all Member States pic.twitter.com/mWG2j5SNzc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2021