Станом на вечір 4 лютого у світі зафіксовано 103 989 900 випадків коронавірусної хвороби. За останні 24 години підтвердили ще понад 460 тисяч хворих. Такі дані наводить ВООЗ.
Від ускладнень, які викликаних коронавірусом, померло 2 260 259 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 13 тис. людей.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 26 172 274;
- Індія – 10 790 183;
- Бразилія – 9 283 418;
- Росія – 3 917 918;
- Велика Британія – 3 871 829.
Країни з найбільшою кількістю смертей:
- США – 443 256;
- Бразилія – 226 309;
- Мексика – 159 533
- Індія – 154 703;
- Велика Британія – 109 335.
У загальному рейтингу за кількість хворих Україна займає 17 місце – між Іраном і Перу.
Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні станом на 4 лютого зареєстровано у 1 232 246 людей. За останню добу було виявлено 5 082 нових випадки захворювання. Зокрема, захворіли 258 дітей та 220 медпрацівників.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано на Хмельниччині – 429, Івано-Франківщині – 354, у Києві – 342, у Львівській області – 308 та Харківській – 299.