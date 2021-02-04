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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

13 тис. смертей за добу: статистика коронавірусу у світі 4 лютого

Станом на вечір 4 лютого у світі зафіксовано 103 989 900 випадків коронавірусної хвороби. За останні 24 години підтвердили ще понад 460 тисяч хворих. Такі дані наводить ВООЗ. 

13 тис. смертей за добу: статистика коронавірусу у світі 4 лютого

Від ускладнень, які викликаних коронавірусом, померло 2 260 259 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 13 тис. людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 26 172 274;
  • Індія – 10 790 183;
  • Бразилія – 9 283 418;
  • Росія – 3 917 918;
  • Велика Британія – 3 871 829.
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Країни з найбільшою кількістю смертей:

  • США – 443 256;
  • Бразилія – 226 309;
  • Мексика – 159 533
  • Індія – 154 703;
  • Велика Британія – 109 335.

У загальному рейтингу за кількість хворих Україна займає 17 місце – між Іраном і Перу.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в  Україні станом на 4 лютого зареєстровано у 1 232 246 людей. За останню добу було виявлено 5 082 нових випадки захворювання. Зокрема, захворіли 258 дітей та 220 медпрацівників.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано на Хмельниччині – 429, Івано-Франківщині – 354, у Києві – 342, у Львівській області – 308 та Харківській – 299.

Фото: Dreamstime

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