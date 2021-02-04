Станом на вечір 4 лютого у світі зафіксовано 103 989 900 випадків коронавірусної хвороби. За останні 24 години підтвердили ще понад 460 тисяч хворих. Такі дані наводить ВООЗ.

Від ускладнень, які викликаних коронавірусом, померло 2 260 259 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 13 тис. людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 26 172 274;

Індія – 10 790 183;

Бразилія – 9 283 418;

Росія – 3 917 918;

Велика Британія – 3 871 829.

Країни з найбільшою кількістю смертей:

США – 443 256;

Бразилія – 226 309;

Мексика – 159 533

Індія – 154 703;

Велика Британія – 109 335.

У загальному рейтингу за кількість хворих Україна займає 17 місце – між Іраном і Перу.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні станом на 4 лютого зареєстровано у 1 232 246 людей. За останню добу було виявлено 5 082 нових випадки захворювання. Зокрема, захворіли 258 дітей та 220 медпрацівників.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано на Хмельниччині – 429, Івано-Франківщині – 354, у Києві – 342, у Львівській області – 308 та Харківській – 299.