Колишній дипломат Сполучених Штатів Америки у РФ Вільям Бернс може стати директором ЦРУ. Відповідний документ президент США Джозеф Байден надіслав на розгляд Сенату.

Вперше Байден повідомив про намір призначити екс-посла США у РФ керівником ЦРУ ще в січні. Тоді він заявив, що у Бернса є всі необхідні знання та якості, щоб обійняти посаду.

Що відомо про Вільяма Бернса

Вільяму Бернсу наразі 65 років. У віці 26 роки він розпочав кар’єру дипломата – став представником США у Йорданії. З 2005 по 2008 рік він працював послом США у Російській Федерації.

У різні роки кар’єри був помічником і заступником держсекретаря. Більш детальну біографію Вільяма Бернса читайте на Фактах ICTV.