Олексій Навальний опублікував перше звернення до прихильників після того, як суд змінив йому умовний термін на реальний.

– Я, звичайно, багато разів чув цю фразу: Неможливо позбавити волі того, хто вільний всередині. І ось зараз сам себе чесно питаю: Ну як, працює? Повірте, працює. Залізні двері за мною зачиняються з оглушливим брязкотом, але я відчуваю себе вільною людиною. Завдяки впевненості в своїй правоті. Завдяки вашій підтримці. Завдяки підтримці своєї сім’ї, – написав Навальний.

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Навальний висловив думку, що демонстративне беззаконня щодо нього – це особиста помста президента Володимира Путіна, а також спроба залякати всю країну.

– Не дайте обдурити себе за допомогою ілюзії сили і крутизни. Яка ж це сила, якщо їм доводиться потайки труїти людей і беззаконно їх садити? Де їхня всенародна підтримка, якщо вибори вони можуть виграти, тільки не пускаючи на них незалежних кандидатів, а страх перед протестуючими змушує їх закривати станції метро?

Олексій Навальний у своєму зверненні також закликав своїх прихильників не боятися.

2 лютого у Москві суд виніс вирок для опозиціонера Олексія Навального – змінити умовний термін на реальний.

Згідно з рішенням, суд скасував умовний термін Навального та засудив його до 3,5 років колонії загального режиму.

Водночас майже рік з цього терміну Навальний вже відсидів, йому залишилося 2 роки та 8 місяців.