Північний потік-2 загрожує трансатлантичній безпеці – Держдеп США

Державний парламент США зазначив, що трубопровід Північний потік-2, яким природний газ транспортуватиметься з Росії до Німеччини через Балтійське море, підриває трансатлантичну безпеку.
Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.
– Північний потік-2 та друга гілка Турецького потоку мають посилити вплив Росії на наших союзників, партнерів і підривають трансатлантичну безпеку, – сказав Прайс.
Окрім того він зазначив, що Сполучені Штати продовжуватимуть контролювати будівництво російського трубопроводу, яке, за попередніми даними, завершене на 90%.
За словами Прайса, США відстежуватимуть діяльність щодо завершення будівництва Північного потоку-2 або сертифікації трубопроводу. А у разі присутності таких дій Штати ухвалюватимуть рішення щодо запровадження санкцій.
Також він додав, що санкції є одним із багатьох інструментів, доступних США.
США стверджують, що цей проект підірве енергетичну безпеку Європи, зробивши Німеччину та інших союзників надмірно залежними від поставок російських енергоносіїв.
Північний потік-2
Партія зелених Німеччини закликала уряд відмовитися від продовження будівництва російського газопроводу Північний потік-2 на тлі розгону акцій протесту в РФ на підтримку Олексія Навального.
Співголова цієї партії Роберт Хабек зазначив, що слід також розглянути можливість посилення санкцій щодо керівництва Росії. А Німеччина і Європа повинні виступити з твердою єдиною позицією щодо Кремля, але поки на заваді будівництво Північного потоку-2.
Джерело: DPA