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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Північний потік-2 загрожує трансатлантичній безпеці – Держдеп США

Державний парламент США зазначив, що трубопровід Північний потік-2, яким природний газ транспортуватиметься з Росії до Німеччини через Балтійське море, підриває трансатлантичну безпеку.

Північний потік-2 загрожує трансатлантичній безпеці – Держдеп США

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

 – Північний потік-2 та друга гілка Турецького потоку мають посилити вплив Росії на наших союзників, партнерів і підривають трансатлантичну безпеку, – сказав Прайс.

Окрім того він зазначив, що Сполучені Штати продовжуватимуть контролювати будівництво російського трубопроводу, яке, за попередніми даними, завершене на 90%.

За словами Прайса, США відстежуватимуть діяльність щодо завершення будівництва Північного потоку-2 або сертифікації трубопроводу. А у разі присутності таких дій Штати ухвалюватимуть рішення щодо запровадження санкцій.

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Також він додав, що санкції є одним із багатьох інструментів, доступних США.

США стверджують, що цей проект підірве енергетичну безпеку Європи, зробивши Німеччину та інших союзників надмірно залежними від поставок російських енергоносіїв.

Північний потік-2

Партія зелених Німеччини закликала уряд відмовитися від продовження будівництва російського газопроводу Північний потік-2 на тлі розгону акцій протесту в РФ на підтримку Олексія Навального.

Співголова цієї партії Роберт Хабек зазначив, що слід також розглянути можливість посилення санкцій щодо керівництва Росії. А Німеччина і Європа повинні виступити з твердою єдиною позицією щодо Кремля, але поки на заваді будівництво Північного потоку-2.

Джерело: DPA

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