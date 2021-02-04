Вашингтон більше не поступатиметься перед агресивними діями з боку Російської Федерації.
Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу у Білому домі.
Він згадав про кібератаки та втручання в американські вибори з боку Росії.
За словами Байдена, свою позицію він висловив в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.
– Я чітко пояснив Володимиру Путіну, зовсім в іншій манері, ніж мій попередник, що закінчилося дні, коли США поступалися перед лицем агресивних дії РФ, кібератаками, втручанням в американські вибори. Ми не будемо коливатися, щоб підвищити ціну, яку РФ повинна заплатити за ці дії, – сказав глава Білого дому.
Розмова Байдена і Путіна
26 січня президент США Джо Байден вперше після інавгурації поговорив телефоном з главою Кремля Володимиром Путіним.
Білий дім запевнив, що Байден заявив Путіну про підтримку суверенітету України.
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