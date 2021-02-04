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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Пройшли дні, коли США поступалися перед агресією Росії – Байден

Вашингтон більше не поступатиметься перед агресивними діями з боку Російської Федерації.

Пройшли дні, коли США поступалися перед агресією Росії – Байден

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу у Білому домі.

Він згадав про кібератаки та втручання в американські вибори з боку Росії.

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За словами Байдена, свою позицію він висловив в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.

– Я чітко пояснив Володимиру Путіну, зовсім в іншій манері, ніж мій попередник, що закінчилося дні, коли США поступалися перед лицем агресивних дії РФ, кібератаками, втручанням в американські вибори. Ми не будемо коливатися, щоб підвищити ціну, яку РФ повинна заплатити за ці дії, – сказав глава Білого дому.

Розмова Байдена і Путіна

26 січня президент США Джо Байден вперше після інавгурації поговорив телефоном з главою Кремля Володимиром Путіним.

Білий дім запевнив, що Байден заявив Путіну про підтримку суверенітету України.

Детальніше про те, як пройшла розмова Байдена з Путіним, дивіться на сайті Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

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