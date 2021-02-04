У світі вже зареєстровано близько 4 тис. штамів коронавірусу

На сьогодні у світі виявили близько 4 тис. штамів вірусу, що викликає Covid-19. Саме через це усі розробники вакцин проти коронавірусу покращують наявні препарати.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Великої Британії Надім Захаві.

– Усі виробники, Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca та інші розглядають можливості вдосконалення своїх вакцин, щоб переконатися, що ми готові до будь-якого варіанту – зараз у світі існує близько 4 тис. варіантів вірусу, – сказав британський міністр.

Тисячі мутацій коронавірусної інфекції були зафіксовані по всьому світу, включаючи так звані британський, південноафриканський та бразильський штами.

За даними Британського медичного журналу, незважаючи на тисячі нових варіантів інфекції через те, що вірус постійно мутує, існує тільки невелика ймовірність того, що вони будуть більш небезпечними.

Вакцини від коронавірусу

У Великій Британії вчені почнуть дослідження імунних відповідей за комбінації доз вакцин проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer та AstraZeneca.

Під час цього дослідження вивчатимуться імунні відповіді на первинну дозу вакцини Pfizer з наступною ревакцинацією AstraZeneca, і навпаки, з інтервалами 4 і 12 тижнів.

За словами британських дослідників, дані про щеплення людей двома різними типами вакцини можуть допомогти зрозуміти, чи можна проводити вакцинацію з більшою гнучкістю по всьому світу.