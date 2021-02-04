В Туреччині вирують одразу три нові штами коронавірусу

У Туреччині виявили три нові штами коронавірусу, зокрема британський, південноафриканський та бразилійський.

Про це повідомив міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджі.

За його словами, у країні виявили 196 випадків мутованого коронавірусу, який виявили у Великій Британії.

Також зафіксували два випадки південноафриканського штаму коронавірусу та один бразильського.

Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 3, 2021

Міністр охорони здоров’я закликав громадян і далі дотримуватися епідзаходів, спрямованих на зменшення появи нових випадків інфікування, зокрема уникати закритих та людних просторів.

Вакцинація у Туреччині

У Туреччині схвалили екстрене використання вакцини CoronaVac від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech, після 14 днів тестування.

Терміновість такого рішення пояснили тим, що населення потребує негайної вакцинації проти Covid-19.