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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

В Туреччині вирують одразу три нові штами коронавірусу

У Туреччині виявили три нові штами коронавірусу, зокрема британський, південноафриканський та бразилійський.

тест на коронавірус

Про це повідомив міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджі.

За його словами, у країні виявили 196 випадків мутованого коронавірусу, який виявили у Великій Британії.

Також зафіксували два випадки південноафриканського штаму коронавірусу та один бразильського.

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Міністр охорони здоров’я закликав громадян і далі дотримуватися епідзаходів, спрямованих на зменшення появи нових випадків інфікування, зокрема уникати закритих та людних просторів.

Вакцинація у Туреччині

У Туреччині схвалили екстрене використання вакцини CoronaVac від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech, після 14 днів тестування.

Терміновість такого рішення пояснили тим, що населення потребує негайної вакцинації проти Covid-19.

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