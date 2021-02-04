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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Вакцинації від Covid-19 поки недостатньо для поїздок до ЄС – Боррель

Вакцинація проти коронавірусу і навіть наявність документа, який підтверджує факт імунізації, поки не є критеріями, які дозволять подорожувати на територію Європейського Союзу.

Вакцинації від Covid-19 поки недостатньо для поїздок до ЄС – Боррель

Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

– На даний момент вакцинація не вважається досить надійним параметром, – зазначив Жозеп Боррель.

У ЄС не поспішають поки відкривати кордони і повноцінно відновлювати поїздки через появу та поширення нових штамів коронавірусу.

Представники об’єднання будуть переглядати й удосконалювати критерії, необхідні для поїздок на територію ЄС, спираючись на останні рекомендації науковців.

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Паспорти вакцинації

У ЄС хоча й активно обговорюють паспорти вакцинації проти коронавірусу, але поки не поспішають запроваджувати такі документи.

На думку лідерів, це питання вимагає додаткового обговорення.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Интерфакс

Фото: Unsplash

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