Вакцинація проти коронавірусу і навіть наявність документа, який підтверджує факт імунізації, поки не є критеріями, які дозволять подорожувати на територію Європейського Союзу.
Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.
– На даний момент вакцинація не вважається досить надійним параметром, – зазначив Жозеп Боррель.
У ЄС не поспішають поки відкривати кордони і повноцінно відновлювати поїздки через появу та поширення нових штамів коронавірусу.
Представники об’єднання будуть переглядати й удосконалювати критерії, необхідні для поїздок на територію ЄС, спираючись на останні рекомендації науковців.
Паспорти вакцинації
У ЄС хоча й активно обговорюють паспорти вакцинації проти коронавірусу, але поки не поспішають запроваджувати такі документи.
На думку лідерів, це питання вимагає додаткового обговорення.
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