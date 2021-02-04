Вакцинація проти коронавірусу і навіть наявність документа, який підтверджує факт імунізації, поки не є критеріями, які дозволять подорожувати на територію Європейського Союзу.

Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

– На даний момент вакцинація не вважається досить надійним параметром, – зазначив Жозеп Боррель.

У ЄС не поспішають поки відкривати кордони і повноцінно відновлювати поїздки через появу та поширення нових штамів коронавірусу.

Представники об’єднання будуть переглядати й удосконалювати критерії, необхідні для поїздок на територію ЄС, спираючись на останні рекомендації науковців.

Паспорти вакцинації

У ЄС хоча й активно обговорюють паспорти вакцинації проти коронавірусу, але поки не поспішають запроваджувати такі документи.

На думку лідерів, це питання вимагає додаткового обговорення.

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