Велика Британія тестуватиме комбінацію двох вакцин від коронавірусу на людях

У Великій Британії вчені почнуть дослідження імунних відповідей за комбінації доз вакцин проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer та AstraZeneca.

За словами британських дослідників, дані про щеплення людей двома різними типами вакцини можуть допомогти зрозуміти, чи можна проводити вакцинацію з більшою гнучкістю по всьому світу.

За попередніми даними, у дослідження повинні взяти участь більше 800 осіб. Випробування направлене на людей старше 50 років, які можуть бути схильні до вищого ризику, ніж молоді люди, і ще не були вакциновані.

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Перші результати вчені зможуть отримати у червні 2021 року. Під час цього дослідження вивчатимуться імунні відповіді на первинну дозу вакцини Pfizer з наступною ревакцинацією AstraZeneca, і навпаки, з інтервалами 4 і 12 тижнів.

Вакцина мРНК, розроблена Pfizer і Biontech, і вірусна векторна вакцина проти аденовірусу, розроблена Оксфордським університетом і AstraZeneca, на сьогодні впроваджуються у Великій Британії з 12-тижневою перервою між двома дозами.

Розробка вакцин від коронавірусу

Фармацевтичні компанії Німеччини та Великобританії беруться до розробки нової вакцини від коронавірусу.

Нову розробку від вже наявних вакцин відрізнятиме потенціал мультивалентності, який бореться одразу з кількома штамами захворювання, хоча введено лише одну дозу вакцини.