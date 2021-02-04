Запрацює вже влітку: Швеція готується до запуску Covid-паспорту вакцинації

Швеція офіційно заявила про наміри розробити цифровий паспорт вакцинації проти коронавірусу.
Про це під час однієї з конференцій розповів міністр цифрової політики країни Андерс Йгеман. Він пояснив, що паспорт – це свого роду сертифікат про проходження щеплення проти коронавірусу.
Вважається, що таке підтвердження незабаром може знадобитися під час подорожей за кордон.
– Коли Швеція та країни-сусіди почнуть відновлюватися після пандемії, то, швидше за все, нам знадобляться такі сертифікати. Окрім подорожей, можливо, і для участі в публічних заходах, – зазначив політик.
Тим часом головний епідеміолог Швеції заявив, що ймовірність третьої хвилі Covid-19 в країні залишається високою.
Серед цікавих коронавірусних обмежень, зараз у Швеції діє заборона на продаж алкоголю після 20.00.
Також усі працівники державного сектору працюватимуть з дому щонайменше до 31 травня.